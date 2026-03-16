Michael B. Jordan erhielt Standing Ovations, nachdem er bei den Oscars 2026 seinen ersten Oscar als Bester Hauptdarsteller für seine Leistung in „Sinners“ gewonnen hatte. Der Schauspieler verkörperte die Zwillingsbrüder Smoke und Stack in dem Horrorfilm von Regisseur Ryan Coogler – eine Rolle, die von Kritikern für ihre gelungene Mischung aus Humor, Spannung und emotionaler Tiefe gelobt wurde. Der Sieg markiert einen Meilenstein in Jordans Karriere, mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem ersten Auftritt in der Seifenoper „All My Children“. Sein Durchbruch gelang ihm 2013 mit seiner Rolle in „Fruitvale Station“, bevor er in großen Erfolgen wie „Creed“ und „Black Panther“ mitwirkte. In seiner Dankesrede würdigte Jordan die Schwarzen Künstler und Oscar-Preisträger, die vor ihm da waren. „Ich stehe hier wegen der Menschen, die vor mir hier waren – Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Es ist mir eine Ehre, unter diesen Giganten, unter diesen Größen, unter meinen Vorfahren, unter meinen Göttern zu sein“, sagte Jordan. Jordan dankte außerdem „allen Zuschauern zu Hause, die ‚Sinners‘ unterstützt und den Film ein-, zwei-, drei-, vier- oder fünfmal gesehen haben“. Der 39-Jährige setzte sich gegen seine Mitnominierten Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke und Wagner Moura durch und gewann den Preis. Jordans Sieg folgt auf einen Skandal bei den BAFTA Awards, wo er und sein Co-Star Delroy Lindo auf der Bühne einen Preis überreichten, als der Tourette-Aktivist John Davidson eine rassistische Beleidigung rief. Der Vorfall löste Empörung aus und führte nach der Ausstrahlung im Fernsehen zu Entschuldigungen seitens der BAFTA und des Senders.