Menowin Fröhlich erwartet erneut Nachwuchs und wird damit zum neunten Mal Vater. Die freudige Nachricht hat der Sänger gemeinsam mit seiner Partnerin öffentlich gemacht. Damit wächst seine ohnehin schon große Familie weiter an. Das Paar verriet auch erste Details: Bei dem Baby soll es sich um ein Mädchen handeln. Der errechnete Geburtstermin liegt im Sommer 2026, sodass die beiden schon bald Eltern werden. Auch der Name steht offenbar bereits fest – das Kind soll Mavie-Soleyn heißen. Für Menowin ist es nicht das erste Mal, dass er Vater wird – im Gegenteil: Mit dem kommenden Kind erweitert sich seine Familie auf insgesamt neun Kinder. Bereits in der Vergangenheit hatte er immer wieder betont, wie wichtig ihm seine Familie ist und welchen großen Stellenwert seine Kinder in seinem Leben haben. Die Schwangerschaft sorgt bei ihm und seiner Partnerin für große Vorfreude. Gleichzeitig zeigt sich, dass das Thema Familie für den Sänger weiterhin eine zentrale Rolle spielt. Trotz vieler Höhen und Tiefen in seinem Leben scheint er in seinem privaten Umfeld Halt zu finden. Insgesamt steht für Menowin Fröhlich damit ein weiteres bedeutendes Ereignis bevor, das sein Leben erneut verändern dürfte.