Mehr Tempo bei Asylverfahren: Olaf Scholz zu Besuch in Nürnberg

Hoher Besuch heute in Nürnberg - Bundeskanzler Olaf Scholz besucht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Behörde arbeite unter “Höchstlast”, so Präsident Sommer. Auch wenn die Zahl an Asylanträgen rückläufig sei. Dennoch gibt es viel Gesprächsstoff zwischen Bundesamt und -kanzler. Das zeigt sich gleich zu Beginn: Denn Olaf Scholz tritt rund 10 Minuten später als geplant vor die Presse.