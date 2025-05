Die Herzogin von Sussex, Meghan Markle, hat in ihrem ersten Podcast-Interview in der „The Jamie Kern Lima Show“ über ihre Beziehung zu Prinz Harry gesprochen. Markle verglich Prinz Harry mit einem Videospielhelden und sagte: "Es ist wie das Ende von ‚Super Mario Bros‘, töte den Drachen, rette die Prinzessin. Das ist mein Mann." Sie fügte hinzu: „Es ist nicht selbstverständlich, wenn man einen Partner hat, einen Ehepartner, der so sehr hinter einem steht. H, dieser Mann liebt mich so sehr." Markle verriet auch, dass Prinz Harry versucht, dafür zu sorgen, dass sich ihre Familie verbunden fühlt, und sich auch Zeit für gemeinsame Abende nimmt. Das Paar, das 2018 geheiratet hat, zog sich 2020 aufgrund der starken Medienpräsenz und familiärer Spannungen von seinen königlichen Pflichten zurück. Sie zogen nach Kalifornien und leben nun mit ihren Kindern, Prinz Archie, 5, und Prinzessin Lilibet, 3, in Montecito. Prinz Harry hat inzwischen seine Memoiren veröffentlicht, während Markle mehrere Projekte gestartet hat, darunter einen Podcast, eine Kochshow auf Netflix und eine Lifestyle-Marke. Während des Interviews erzählte die Moderatorin Jamie Kern Lima ein Zitat von Harry, in dem er Markles Erfolg lobte. Markle, die den Kommentar nicht kannte, lächelte und sagte, die aktuelle Phase ihrer Beziehung fühle sich wie eine „Flitterwochenzeit“ an und sei friedlicher als ihre ersten gemeinsamen Jahre.