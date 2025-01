Meghan Markle ist nach Jahren der Abwesenheit von der Social-Media-Plattform auf Instagram zurückgekehrt. Die Herzogin von Sussex eröffnete ihren Account mit einem Video, das ihr Ehemann Prinz Harry an einem Strand in der Nähe ihres Hauses in Montecito gefilmt hat. Der Videoclip zeigt Markle, wie sie barfuß am Strand entlangläuft und dann die Zahl „2025“ in den Sand zeichnet. Die Rückkehr der ehemaligen Schauspielerin in die sozialen Medien erfolgt inmitten von Berichten, dass der Einfluss von Markle und Harry in Hollywood abnimmt. Ihr millionenschwerer Streaming-Vertrag läuft 2025 aus, aber ihr letztes Projekt, „Polo“, konnte sich nicht durchsetzen. Vor ihrer Heirat mit dem Herzog von Sussex war Markle eine eifrige Nutzerin sozialer Medien und hatte einen eigenen Lifestyle-Blog, „The Tig“. Nach ihrer Verlobung mit Harry deaktivierte Markle 2018 ihre persönlichen Konten.