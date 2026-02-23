Josh Safdies „Marty Supreme“ ging bei der diesjährigen Verleihung der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) leer aus und stellte mit elf Nominierungen den Rekord für die meisten Niederlagen an einem Abend ein. Der von A24 produzierte Film erreichte damit die gleiche Anzahl an Nominierungen wie „Women in Love“ und „Finding Neverland“, die ebenfalls elf Mal nominiert waren und keinen Preis gewannen. Die größte Überraschung des Abends war Robert Aramayos Sieg als Bester Hauptdarsteller. Er setzte sich gegen Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio durch und gewann für seine Rolle in dem Independentfilm „I Swear“. „One Battle After Another“ räumte mit sechs Auszeichnungen die meisten Preise ab. Sean Penn wurde für seine Rolle in dem von Paul Thomas Anderson inszenierten Thriller als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Wunmi Mosaku gewann den Preis als Beste Nebendarstellerin für „Sinners“, der außerdem Preise für das Beste Originaldrehbuch und die Beste Filmmusik erhielt. „Sinners“ unter der Regie von Ryan Coogler schrieb Geschichte und ist der am häufigsten ausgezeichnete Film eines schwarzen Regisseurs in der Geschichte der BAFTAs. „Hamnet“ wurde als bester britischer Film ausgezeichnet, Jessie Buckley erhielt den Preis als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle als Agnes Shakespeare – als erste irische Schauspielerin mit dieser Ehrung. Joachim Triers „Sentimental Value“ gewann als erster norwegischer Film einen BAFTA in der Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“.