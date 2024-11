Während seiner Rede bei den ACLU Southern California Bill of Rights Awards kommentierte Mark Ruffalo den Sieg des republikanischen Kandidaten Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen. Ruffalo war ein lautstarker Unterstützer der demokratischen Kandidatin Kamala Harris und hatte im Vorfeld des Wahltages aktiv für sie geworben. Als er bei der Preisverleihung geehrt wurde, gab der „Avengers“-Darsteller vor dem Publikum zu: „Man hat uns in den Hintern getreten.“ „Was dich nicht umbringt, macht dich stärker, aber manchmal musst du ein wenig Zeit im Bett verbringen, bevor es passiert. Es war schwer, hierher zu kommen, ganz ehrlich“, sagte Ruffalo. Ruffalo fuhr fort: „Wir haben einen großen Verlust erlitten, einen Verlust, der so viel von dem berührt, wofür wir gearbeitet, gehofft und geträumt haben.“ In seiner 20-minütigen Rede betonte der Schauspieler: „Wir wissen, was wir zu tun haben, und wir sind diejenigen, die es tun müssen.“ Der 56-jährige Schauspieler ermutigte das Publikum, Mitgefühl zu zeigen, denn „diejenigen, die uns Schaden zufügen wollen, sind mit uns verwandt“. Ruffalo schloss seine Rede mit den Worten: „Wenn Sie die Hoffnung verlieren, geben Sie nicht genug und tun Sie nicht genug. Handeln ist genau das, was die Verzweiflung zurückdrängt“.