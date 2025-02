Die Rock & Roll Hall of Fame hat die 14 Künstler bekannt gegeben, die für die Aufnahme in die Hall of Fame im Jahr 2025 nominiert sind, acht davon zum ersten Mal. Unter den Nominierten befinden sich Mariah Carey und Oasis, die beide im letzten Jahr auf dem Stimmzettel standen. Cyndi Lauper, Soundgarden und The White Stripes gehören zu den Künstlern, die nach einer früheren Nominierung wieder auf der Liste stehen. Erstmals nominiert sind Bad Company, The Black Crowes, Chubby Checker, Joe Cocker, Billy Idol, Maná, Outkast und Phish. Um teilnahmeberechtigt zu sein, muss ein Künstler seine erste kommerzielle Aufnahme mindestens 25 Jahre vor dem Jahr der Nominierung veröffentlicht haben. In einem X-Posting bezeichnete Oasis-Sänger Liam Gallagher die Hall of Fame als „W***ERS“. Es ist nicht das erste Mal, dass Gallagher die Hall of Fame kritisiert; er sagte bereits, dass er nicht daran interessiert sei, einen Preis von „einem Greis mit Cowboyhut“ zu erhalten. Mariah Carey witzelte einmal, dass ihr Anwalt Allen Grubman vor ihr aufgenommen worden sei. In einem Interview mit dem Rolling Stone sprach Liam Howlett von The Prodigy kürzlich über die Abwesenheit der Band bei den diesjährigen Nominierungen. Howlett sagte, dass er zwar noch nie darüber nachgedacht habe, aber er glaube, dass die Band „dort oben stehen sollte“ und forderte jemanden auf, „es geschehen zu lassen“. Die Mitglieder, die Ende April bekannt gegeben werden, werden von einer internationalen Jury aus über 1.200 Künstlern, Historikern und Fachleuten der Musikindustrie ausgewählt.