Organisatoren haben bekannt gegeben, dass Mariah Carey bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 auftreten wird. In einem auf Instagram geteilten Video, das sowohl von Carey als auch vom offiziellen Olympia-Account veröffentlicht wurde, sagte die Sängerin in einem glamourösen roten Kleid: „Ciao! Macht euch bereit für Milano Cortina 2026.“ „Wir sehen uns am 6. Februar im Stadio San Siro zur olympischen Eröffnungsfeier“, fuhr Carey fort und zeigte ihre Italienischkenntnisse mit den Worten: „Ci vediamo a Milano.“ Die Organisatoren der Olympischen Spiele erklärten, Careys Auftritt werde „eine unvergessliche Eröffnungsfeier prägen“. Die Olympischen Winterspiele 2026 finden vom 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina d’Ampezzo in Italien statt. Die Ankündigung folgt auf die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024, die mit Auftritten von Lady Gaga, Céline Dion und der Heavy-Metal-Band Gojira für Schlagzeilen sorgte. Careys Song „All I Want for Christmas Is You“ wurde kürzlich zum am längsten auf Platz eins stehenden Lied in der Geschichte der Billboard Hot 100 und verlängerte seine Spitzenposition im Jahr 2025 auf insgesamt 20 Wochen.