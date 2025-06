Die Komikerin und Schauspielerin Margaret Cho wirft Ellen DeGeneres vor, während ihrer jahrzehntelangen Karriere „nicht nett“ gewesen zu sein. In der „The Kelly Mantle Show“ erinnerte sich Cho daran, dass sie in den 1980er Jahren als Vorgruppe für DeGeneres auftrat und später, als sie in den 2000er Jahren in der „The Ellen DeGeneres Show“ auftrat, wie eine Fremde behandelt wurde. „Sie tat so, als hätten wir uns gerade erst kennengelernt“, sagte Cho. „Und ich sagte: "Bitch, was?" Das ist seltsam“. Cho erzählte auch, dass David Bowie während seines Auftritts in Ellens Show ihr „Chinesischer-Kaiser-Outfit“ lobte - aber seine Komplimente wurden herausgeschnitten. Ein befreundeter Produzent soll Cho gesagt haben: „Gott hat deinen Namen gesagt. Er liebt dich", und bestätigte damit Bowies Bewunderung. Cho war sich zwar nicht sicher, ob der Schnitt aus Zeitgründen erfolgte, gab aber zu, dass sie ihn „persönlich genommen“ habe. Diese Behauptungen reihen sich in die frühere Kritik an DeGeneres ein, deren Sendung 2022 nach einem BuzzFeed-Exposé über einen toxischen Arbeitsplatz eingestellt wurde. Cho hatte Ellen zuvor als „beängstigend“ bezeichnet und gesagt: „Jeder sollte Angst vor Ellen haben“.