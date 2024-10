Der Mann, der eine „signierte“ Taylor-Swift-Gitarre zertrümmert hat, die er in Texas für 4.000 Dollar ersteigert hatte, hat sich zu Wort gemeldet. Gary Estes, 67, zertrümmerte auf einem Video das Instrument, das mit Bildern von Swift aus ihrer Eras-Tour bedeckt war. Im Gespräch mit NBC News erklärte Estes, ein Trump-Anhänger, dass es „nichts Böses“ gewesen sei und es sich um einen „Scherz“ gehandelt habe. Estes fuhr fort: „Es war nichts Böses dabei, nichts Schlimmes. Es war nur ein Scherz, den sie sich auf der Bühne ausgedacht haben“. Craig Meier, ein Sprecher der Veranstaltung in Ellis County, stellte sich ursprünglich hinter Estes und bezeichnete den Vorfall als „lustige, unbeschwerte Sache“. Nachdem er jedoch mit Estes gesprochen hatte, glaubt Meier, dass es sich um eine „politische Sache“ handelte. Dies geschah, nachdem Swift kürzlich die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris unterstützt hatte, was Donald Trump zu einer Reaktion auf X veranlasste, in der er erklärte: „I HATE TAYLOR SWIFT“ ("Ich hasse Taylor Swift").