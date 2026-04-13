In der Welt der Prominenten geht es bei einem makellosen Image nicht nur um Talent; das Aussehen spielt eine große Rolle, und einige männliche Stars haben offen über die Schritte gesprochen, die sie unternommen haben, um dieses Ziel zu erreichen. Hier sind einige weitere Stars, von denen Sie vielleicht nicht wussten, dass sie sich Schönheitsoperationen unterzogen haben: Christian Bale verriet einmal, dass er sich vor den Dreharbeiten zu „American Psycho“ einer Zahnbehandlung unterzogen hat. Er erklärte, dass seine natürlichen Zähne nicht zu dem extrem gepflegten, perfektionsbesessenen Charakter Patrick Bateman passten. Obwohl er zugab, seine ursprünglichen Zähne gemocht zu haben, entschied sich Bale letztendlich für Veneers, um die Rolle vollständig zu verkörpern. Er priorisierte das oberflächliche Image der Figur gegenüber seinen eigenen Vorlieben. Auch Kanye West sprach offen über Schönheitsoperationen und gab zu, sich 2016 einer Fettabsaugung unterzogen zu haben. Er sagte, die Entscheidung sei von Unsicherheit getrieben gewesen, da er öffentliche Kritik an seinem Gewicht vermeiden wollte. West reflektierte später, dass der Druck, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung für den Eingriff gespielt habe. John Stamos hingegen machte keinen Hehl daraus, dass sein eigener Schönheits-Eingriff seiner Meinung nach reiner Eitelkeit entsprang. Nachdem er sich beim Ansehen von Filmen immer wieder auf seine Nase fixiert hatte, entschied er sich für eine Nasenkorrektur. Unzufrieden mit dem ersten Ergebnis, unterzog sich der Schauspieler aus „Never Too Young to Die“ einer zweiten Operation, um das Aussehen zu verfeinern. Joe Jonas wählte einen subtileren Ansatz und sprach offen über die Verwendung von Injektionen zur Glättung seiner Zornesfalten. Er beschrieb das Ergebnis als leicht und natürlich und betonte, dass die Behandlung lediglich sein Selbstbewusstsein gestärkt habe, ohne sein Aussehen dramatisch zu verändern.