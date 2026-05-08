Hundert Jahre alt zu werden ist selten, doch diese legendären Männer erreichten nicht nur diesen Meilenstein, sondern hinterließen auch bleibende Spuren in Film, Politik, Geschichte und Popkultur. Von Präsidenten bis zu Hollywood-Legenden – hier ein Blick auf einige der bemerkenswerten Männer, deren Leben mehr als ein Jahrhundert umfasste. Der neueste Zuwachs auf dieser Liste ist der legendäre Fernsehmoderator und Naturforscher David Attenborough, geboren am 8. Mai 1926. Mit einer über 70-jährigen Karriere ist Attenborough zu einer der bekanntesten Stimmen der Welt geworden. Er dokumentierte die Tierwelt von den Anfängen des Farbfernsehens bis hin zu bahnbrechenden modernen Meeresforschungen. Seine Arbeit hat Generationen von Zuschauern geholfen, unseren Planeten und seine Ökosysteme besser zu verstehen. Auch der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter erreichte diesen Meilenstein und wurde am 1. Oktober 2024 100 Jahre alt. Nach seiner Präsidentschaft von 1976 bis 1980 und jahrzehntelangem humanitärem Engagement verbrachte Carter seine letzten Jahre in einem Hospiz. Sein Enkel erzählte dem People-Magazin, dass Carter selbst in seinen letzten Lebensmonaten noch politisch aktiv war. Er starb im Dezember 2024, nur wenige Monate nach seinem runden Geburtstag. Der Fernseh-Pionier Norman Lear, der im Alter von 101 Jahren verstarb, blieb bis ins hohe Alter aktiv. Bekannt für die Gestaltung von Erfolgsserien wie „All in the Family“, arbeitete Lear bis zu seinem Tod und äußerte sich öffentlich zu sozialen Themen. In einem Instagram-Video scherzte er sogar einmal: „Ich bin gerade 101 geworden, und das ist, wie man mir sagt, meine zweite Kindheit.“