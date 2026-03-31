Der Schauspieler Macaulay Culkin wurde 1980 in New York City geboren und stand bereits mit vier Jahren vor der Kamera! 1990 wurde er dank seiner Rolle als Kevin McCallister in „Kevin – Allein zu Haus“ zum Weltstar und avancierte zu einem der bekanntesten Kinderstars der Welt. Es folgten schnell weitere Erfolge wie „Kevin – Allein in New York“, „My Girl“, „The Good Son“ und „Richie Rich“. Doch hinter dem Ruhm verbarg sich ein deutlich komplizierteres Leben. In seinen Mid-Teens zog sich Culkin allmählich von der Schauspielerei zurück. Die Trennung seiner Eltern löste einen öffentlichen Sorgerechts- und Finanzstreit um seinen 50-Millionen-Dollar-Treuhandfonds aus. Noch als Teenager erlangte er schließlich die Kontrolle über seine Finanzen, indem er seine Eltern rechtlich aus dem Treuhandfonds ausschloss. Als Erwachsener kursierten Gerüchte über Culkins angeblichen Drogenkonsum, die durch Paparazzi-Fotos weiter angeheizt wurden. In einem Interview mit dem Guardian im Jahr 2016 ging Culkin jedoch direkt auf die Gerüchte ein und sagte: „Nein, ich habe nicht jeden Monat Heroin im Wert von 6.000 Dollar konsumiert … Was mich störte, war, dass die Boulevardpresse das Ganze in diesem seltsamen Gewand der Besorgnis verpackte.“ Schließlich kehrte er auf eigene Faust auf die Leinwand zurück, spielte 2003 in Independent-Filmen wie „Party Monster“ mit und hatte Gastauftritte in Serien wie „American Horror Story“. Er widmete sich auch anderen kreativen Projekten, darunter einer Velvet-Underground-Parodieband namens The Pizza Underground und seiner eigenen Medienmarke Bunny Ears. Heute scheint er sich ganz der Erziehung seiner beiden Kinder mit der Schauspielerin Brenda Song zu widmen, mit der er seit 2017 zusammen ist. Was seine Arbeit angeht, bezeichnet sich Culkin selbst als „dauerhaft im Ruhestand“ und wählt nur Projekte und kreative Tätigkeiten aus, die ihn wirklich interessieren.