Der „Black Panther“- und „Us“-Star Lupita Nyong'o hat enthüllt, dass sie seit 2014, dem Jahr, in dem sie ihren Oscar gewann, „im Stillen“ an Uterusmyomen leidet. Anlässlich des Fibroid Awareness Month (Monat der Sensibilisierung für Myome) teilte sie ihre Geschichte auf Instagram, in der Hoffnung, das Stigma rund um diese Krankheit zu brechen. Fibrome sind nicht krebsartige Wucherungen in oder um die Gebärmutter, die oft Schmerzen und starke Blutungen verursachen. Nyong'o stellte fest, dass acht von zehn schwarzen Frauen und sieben von zehn weißen Frauen von Fibromen betroffen sind. Nyong'o sagte, die Gesellschaft ignoriere oft die reproduktive Gesundheit von Frauen, und man müsse „die Normalisierung weiblicher Schmerzen zurückweisen“. Sie forderte eine frühzeitige Aufklärung, bessere Vorsorgeuntersuchungen und mehr auf Myome ausgerichtete Forschung und Behandlungen. Nyong'o hat sich den Gesetzgebern angeschlossen, um Gesetze zur Ausweitung der Forschung und zur Sensibilisierung für Uterusmyome zu unterstützen. Die Schauspielerin finanziert auch ein Forschungsstipendium zur Entwicklung weniger invasiver Myom-Behandlungen durch die Foundation for Women's Health.