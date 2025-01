Der Schwager von Blake Lively hat sich bei ihrem „Nur noch ein Einziges Mal“-Co-Star Justin Baldoni entschuldigt, nachdem er ihn in den sozialen Medien kritisiert hatte. Bart Johnson, der mit Livelys Halbschwester Robyn Lively verheiratet ist, ging nicht direkt auf seine Kritik an Baldoni ein, teilte aber in einem Post auf X mit: „Jedes Mal, wenn ich etwas Unfreundliches über jemanden gesagt habe, habe ich es bereut.“ „Unabhängig davon, ob es wahr ist oder nicht, wenn es meine Meinung ist, selbst wenn ich versuche, die Wahrheit zu sagen oder für jemanden einzutreten, ist es nie gut. Selbst in Zeiten, in denen es sich gerechtfertigt anfühlt und man das Richtige tut, macht es keinen Unterschied. Es gibt einen besseren Weg“, sagte Johnson. Johnson fuhr fort: „Es liegt unter dem Standard, den ich für mich selbst habe, und ich bedauere es. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, die ich verletzt oder im Stich gelassen habe, indem ich etwas gesagt habe, das gemein klingt.“ In einem inzwischen gelöschten Posting bezeichnete der „High School Musical“-Darsteller Baldoni als „Betrüger“ mit einem „Männerdutt“. Johnsons Kritik kam Tage, nachdem Lively eine Klage gegen den Regisseur wegen angeblicher sexueller Belästigung während der Produktion von „Nur noch ein Einziges Mal“ eingereicht hatte. Baldoni verklagte Lively, und beide Schauspieler reichten am Silvesterabend Klage ein. Baldoni reichte eine Klage wegen Verleumdung und Erpressung gegen Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds ein und verklagte auch die New York Times wegen ihrer Berichterstattung über die Vorwürfe. Johnsons Entschuldigung kam einen Tag, nachdem der Richter des US-Bezirksgerichts, Lewis J. Liman, erklärt hatte, er plane, die jeweiligen Klagen zusammenzulegen und einen Verhandlungstermin für den 9. März 2026 festzulegen.