Lily Collins wird die Schauspielerin Audrey Hepburn in einem neuen Film verkörpern, der die Entstehung des Hollywood-Klassikers „Frühstück bei Tiffany“ beleuchtet. Die 36-Jährige verkündete die Neuigkeit auf Instagram und schrieb, dass die Entwicklung „fast zehn Jahre“ gedauert habe und sie Audrey Hepburn „lebenslang bewundere und verehre“. Der Film ist eine Adaption des Buches von Sam Wasson und erzählt von der chaotischen Vorproduktion, den Konflikten am Set und den ikonischen Szenen des Klassikers von 1961. Das Drehbuch stammt von Alena Smith, der Schöpferin von „Dickinson“. Regie und weitere Darsteller sind noch nicht bekannt. Collins produziert den Film mit ihrer Firma Case Study Films. Produzenten sind Führungskräfte von Imagine Entertainment und Sam Wasson. Der Star aus „Emily in Paris“ wird häufig mit Hepburn verglichen, und viele ziehen Parallelen zwischen Collins’ Stil und dem von Hepburn. Ein Veröffentlichungstermin für das Projekt wurde noch nicht bekannt gegeben, aber Fans bekunden Collins online ihre Unterstützung. Tänzerin Julianne Hough kommentierte Collins' Post: „Diese Ikone zu verkörpern, ist deine Berufung“, während Sarah Hyland schrieb: „DAS SAGE ICH SCHON SEIT WIR UNS KENNEN!!!“