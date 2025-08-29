Lil Nas X ist zum ersten Mal seit seiner Verhaftung und Anklage wegen vier Verbrechen wieder in den sozialen Medien aufgetaucht. Der Rapper plädierte auf nicht schuldig, nachdem er angeblich in Unterwäsche und Cowboystiefeln durch Studio City gestreift war und dabei auf Polizisten in Los Angeles losgegangen war. „Eure Freundin wird wieder gesund, Leute“, sagte der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill heißt, in einer Instagram-Story. Nervös lachend fügte er hinzu: „Das war verdammt beängstigend ... vier beängstigende Tage. Aber eure Freundin wird wieder gesund.“ Hill wurde gegen 6 Uhr morgens verhaftet, nachdem Passanten ihn gefilmt hatten, wie er sich unzusammenhängend verhielt und einen orangefarbenen Verkehrskegel auf dem Kopf trug. Das von TMZ geteilte Filmmaterial zeigte ihn sichtlich zerzaust. Tage zuvor hatte er eine Reihe bizarrer Instagram-Updates gepostet, darunter unveröffentlichte Musik, Selfies und zufällige Objekte, was Spekulationen nährte, dass er neues Material ankündigte. Seine Verhaftung zerstreute die Gerüchte. Die Polizei brachte Hill zunächst wegen einer möglichen Überdosis in ein Krankenhaus, bevor sie ihn ins Gefängnis überführte. Die Behörden gaben an, er habe die Beamten „angegriffen”, als sie am Tatort eintrafen. Ein Richter setzte die Kaution auf 75.000 Dollar fest und ordnete an, dass er viermal pro Woche an Treffen der Anonymen Drogenabhängigen oder einer ambulanten Behandlung teilnehmen muss. Hill wird wegen dreifacher Körperverletzung eines Polizeibeamten und wegen Widerstandes gegen einen Beamten angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft von Los Angeles bestätigte.