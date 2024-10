Die Freundin von Liam Payne, Kate Cassidy, hat enthüllt, dass die beiden vor dem frühen Tod des Sängers heiraten wollten. Der 31-jährige One Direction-Star starb nach einem Sturz von einem Balkon aus dem dritten Stock des Hotels Casa Sur in Buenos Aires, Argentinien. In einem Statement, das auf Instagram gepostet wurde, sagte Cassidy, sie hätten nur wenige Wochen vor seinem Tod „unser gemeinsames Leben manifestiert“. „Ich habe deinen Zettel immer in der Nähe, obwohl du mir gesagt hast, ich solle ihn nicht ansehen. Er sagt: 'Ich und Kate heiraten innerhalb eines Jahres/verlobt & für immer zusammen 444'“, verriet Cassidy. Sie fuhr fort, dass sie weiß, dass sie „für immer zusammen sein werden, aber nicht so, wie wir es geplant hatten. Du wirst immer bei mir sein. Ich habe einen Schutzengel bekommen.“ Payne wurde durch die Reality-TV-Serie 'X Factor' berühmt, als er mit vier anderen Kandidaten in eine Boyband aufgenommen wurde, die schließlich als One Direction bekannt wurde. Seit seinem Tod häufen sich die Glückwünsche für den Sänger, unter anderem von seinen One Direction-Bandkollegen, seiner ehemaligen Partnerin Cheryl Cole und dem „X Factor“-Schöpfer Simon Cowell. In einer gemeinsamen Erklärung erklärten Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles und Louis Tomlinson, dass die „Erinnerungen, die wir mit ihm geschaffen haben, für immer in Ehren gehalten werden“.