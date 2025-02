Die Freundin von Liam Payne, Kate Cassidy, hat sich in ihrem ersten Interview seit dem tragischen Tod des Sängers zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Interview mit The Sun sagte die Social-Media-Influencerin: „Wenn ich in die Zukunft sehen könnte, hätte ich Argentinien nie verlassen.“ Cassidy verließ Argentinien vier Tage vor dem Sturz des One Direction-Sängers vom Balkon des dritten Stocks eines Hotels in Buenos Aires. „Ursprünglich dachten wir, dass wir nur etwa eine Woche in Argentinien sein würden... Wir hatten eine Verantwortung. Wir hatten unseren Hund, und natürlich hätte ich nie gedacht, dass dieses Ereignis eintreten würde. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren würde“, sagte die Influencerin. Cassidy fügte hinzu, dass Payne „so gut drauf“ war, als sie das Land verließ, aber auch, dass „man nie weiß, wann [seine Sucht] zum Vorschein kommt.“ Die Influencerin war allein zu Hause, als sie die Nachricht vom Tod ihres Freundes erhielt, und sie beschrieb den Moment als einen „buchstäblichen Blackout in meinem Kopf“. Cassidy teilte mit, dass Paynes Tod sie wirklich „traf“, als sie ihr neu erworbenes Haus besuchte, in dem sie bereits mit der Dekoration für Halloween begonnen hatte. Im Anschluss an ihr Interview postete Cassidy ein Statement auf ihrer Instagram-Story, in dem sie die vergangenen Monate als „herzzerreißend“ bezeichnete. In einem früheren Post auf Instagram teilte die Influencerin Fotos des Paares und schrieb dazu: „Liam, ich weiß, wir werden für immer zusammen sein, aber nicht so, wie wir es geplant hatten.“ Ein Richter hat Paynes Freund, Roger Nores, und zwei Hotelangestellte wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, während zwei weiteren eine Gefängnisstrafe droht, weil sie ihm angeblich Drogen verkauft haben sollen. Ein toxikologischer Bericht ergab, dass Alkohol, Kokain und ein Antidepressivum in seinem Körper gefunden wurden.