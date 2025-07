Liam Gallagher hat sich während einer „Oasis Live '25“-Show über den viralen Betrugsskandal von Coldplay lustig gemacht und den Fans gesagt: „Wir haben nichts von diesem Coldplay-Scheiß mit der Kamera“. Die Menge in Manchester jubelte, als Gallagher hinzufügte: „Es ist uns egal, mit wem ihr euch vergnügt, oder mit wem ihr turtelt... es geht uns nichts an...“ Gallaghers Kommentare kamen, nachdem ein Clip vom Coldplay-Konzert im Internet aufgetaucht war, in dem ein Pärchen zu sehen war, das von der Jumbotron-Song-Kamera des Konzertsaals in Panik versetzt wurde. Frontmann Chris Martin scherzte: „Entweder haben sie eine Affäre oder sie sind einfach nur sehr schüchtern“, als sich das Paar auf dem Bildschirm wegduckte. Bei dem Paar handelte es sich um den CEO Andy Byron und die Personalchefin Kristin Cabot des Technologieunternehmens Astronomer. Das Unternehmen gab später bekannt, dass Byron offiziell von seinem Posten zurückgetreten sei. Beim nächsten Coldplay-Konzert sprach Martin die Kontroverse vorsichtig an und erinnerte die Fans daran, dass sie während der Show gefilmt werden könnten. „Wir möchten einigen von euch Hallo sagen“, sagte er auf der Bühne. „Wenn ihr euch nicht geschminkt habt, dann schminkt euch jetzt“.