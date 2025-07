Lewis Capaldi hat über eine Panikattacke auf der Bühne gesprochen, die er während eines Auftritts in Chicago hatte, und nannte sie „noch schlimmer“ als seine Tic-Attacke in Glastonbury 2023. Während eines Auftritts im Podcast „This Past Weekend“ erzählte er Moderator Theo Von von dem schrecklichen Erlebnis, das ihn dazu zwang, seinen Auftritt mitten im Stück abzubrechen. „Ich konnte nicht zurück auf die Bühne kommen und den Song beenden. Ich war hinter der Bühne, hatte Krämpfe und diese verrückte Panikattacke, eine mentale Episode. Es war wirklich sehr, sehr schlimm. Es war das erste Mal, dass die Leute bei meinen Shows das gesehen haben“, so Lewis Capaldi. Er sprach auch über Glastonbury 2023, wo ihn sein Tourette-Syndrom dazu zwang, eine Pause von seinen Auftritten einzulegen. „Das war der Tiefpunkt in meinem Leben“, sagte er. Nach einer Auszeit kehrte Capaldi in diesem Jahr mit einem Überraschungsauftritt nach Glastonbury zurück und nannte es einen „wirklich besonderen Moment“. Dies geschah, nachdem Capaldi eine neue Single, „Survive“, veröffentlicht hat, seine erste seit der erweiterten Ausgabe seines Albums „Broken By Desire To Be Heavenly Sent“. Der schottische Sänger kehrt im September mit einer UK & Irland Tournee auf die Bühne zurück, die ihn unter anderem in die O2 Arena in London und die 3 Arena in Dublin führt.