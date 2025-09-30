Die Polizei von Los Angeles bestätigte, dass der auf den Sänger D4vd zugelassene Tesla, in dem die Leiche von Celeste Rivas Hernandez gefunden wurde, „mehrere Wochen“ lang geparkt war, bevor er abgeschleppt wurde. Der schwarze Tesla Model Y aus dem Jahr 2023 stand mindestens drei Wochen lang unbewegt in der Bluebird Avenue im Stadtteil Bird Streets, bevor er abgeschleppt wurde. Die LAPD erklärte in einer Stellungnahme: „Frau Rivas Hernandez könnte bereits mehrere Wochen vor der Entdeckung ihrer Leiche verstorben sein.” Die Abteilung für Raub und Mord des LAPD ermittelt, aber der Gerichtsmediziner des Bezirks Los Angeles hat die offizielle Todesursache noch nicht bekannt gegeben. Während viele ein Verbrechen vermuten, schließen die Behörden einen Unfalltod nicht aus und sagen, es sei „unklar, ob über die Verschleierung ihrer Leiche hinaus eine strafrechtliche Schuld vorliegt“. D4vd, mit bürgerlichem Namen David Burke, war auf Tournee außerhalb des Bundesstaates, als die Leiche in seinem Fahrzeug gefunden wurde. Rivas, die am Tag vor ihrer Entdeckung 15 Jahre alt geworden wäre, war laut Vermisstenanzeigen im Jahr 2024 mehrfach als vermisst gemeldet worden. Rivas' Mutter soll TMZ erzählt haben, dass Celeste einen „Freund“ namens David hatte, aber die Polizei hat bisher noch keinen Verdächtigen oder eine Person von Interesse benannt.