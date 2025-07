Lauryn Hill hat sich zu den Reaktionen auf ihren verspäteten Auftritt beim Essence Festival geäußert. Sie bezeichnete die öffentliche Reaktion als „Unsinn“ und betonte, dass die Verspätung nicht ihre Schuld war. In einem Social-Media-Post bedankte sie sich bei „Essence für die Klarstellung, dass die Verspätung nicht meine Schuld war“, nachdem sie um 2:30 Uhr morgens vor einem deutlich kleineren Publikum als sonst aufgetreten war. „Familie, lasst mich ein paar Dinge ansprechen“, schrieb Hill und merkte an, dass sie ihre Auftritte mit dem „Eltern-, Großeltern- und Verwalterdasein“ in ihrer Gemeinde in Einklang bringt. „Ich bin in jeden Aspekt meiner Shows involviert, weil es so viel Engagement erfordert, um die Integrität meiner Botschaft und die Qualität dessen, was ich tue, zu schützen“, so Lauryn Hill. Hill wurde oft für ihre verspäteten Auftritte kritisiert und sagte kürzlich US-Termine für ihre „Miseducation Anniversary Tour“ ab. Hill wies die Vorstellung zurück, sie liege „irgendwo an der Riviera und lege die Füße hoch“, und nannte dieses Bild „Unsinn“. „Fragen Sie sich selbst, wie und warum ich nach jahrelangen öffentlichen Bemühungen, mich zu diffamieren, immer noch stehe?“, schrieb sie. „Weil es jemand tun muss!“