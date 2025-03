Lost International, eine beliebte Surf- und Lifestyle-Marke, hat eine 92,4-Millionen-Euro-Klage gegen Lady Gaga eingereicht und wirft ihr vor, ihr Logo für das Design und die Werbung ihres Albums 'Mayhem' kopiert zu haben. In dem Rechtsstreit geht es um die Produktlinie Mayhem von Lost International, die ein einzigartiges, markenrechtlich geschütztes, stilisiertes Logo aufweist, das Gaga verletzen soll. In der Klage wird Gaga vorgeworfen, dass sie versucht, die Marke Mayhem zu veruntreuen, indem sie ein Album herausbringt, eine Tournee veranstaltet und Kleidung und Accessoires mit diesem Namen verkauft. Das Unternehmen behauptet außerdem, dass die Art und Weise, wie Mayhem auf einigen von Gagas Waren stilisiert ist, dem von ihnen häufig verwendeten stilisierten Logo „weitgehend ähnlich, wenn nicht sogar fast identisch“ ist. Der Klage zufolge hat das Unternehmen Gagas Team über die angebliche Rechtsverletzung informiert, aber sie hat es versäumt und sich geweigert, ihre vorsätzliche und eklatante Rechtsverletzung einzustellen“. „Lady Gagas Mayhem ist auf Platz 1 der Charts eingestiegen und hat alle Rekorde gebrochen, ein Beweis für ihr unvergleichliches Talent und ihren weltweiten Einfluss. Es ist enttäuschend, aber kaum überraschend, dass jetzt jemand versucht, aus ihrem Erfolg mit einer unbegründeten Klage über den Namen 'Mayhem' Kapital zu schlagen“, sagte Gagas Anwalt Orin Snyder in einer Erklärung. 'Mayhem' ist Gagas siebtes Studioalbum nach der Veröffentlichung von 'Harlequin' im Jahr 2024, einem Begleitalbum für den Film 'Joker: Folie à Deux'.