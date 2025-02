Lady Gaga hat auf Spotify Geschichte geschrieben und Ariana Grande als weibliche Künstlerin mit den meisten monatlichen Hörern überholt. Gaga hat jetzt 123,7 Millionen Hörer und liegt damit nur noch hinter Bruno Mars und The Weeknd. Grande hatte diesen Rekord bereits im Dezember aufgestellt, nachdem sie Taylor Swifts 116 Millionen Hörer überholt hatte. Der Erfolg fällt mit dem Hit „Die With a Smile“ von Gaga und Mars zusammen, der sich fünf Wochen lang auf Platz 1 der Billboard Hot 100 hielt, bevor er auf Platz 4 abrutschte. Ihre neueste Single „Abracadabra“ debütierte auf Platz 1 der Billboard Hot Dance/Pop Songs Charts und steht derzeit auf Platz 29 der Hot 100. Beide Songs erscheinen auf Gagas kommendem Album „Mayhem“, das eine Zusammenarbeit mit dem französischen Produzenten Gesaffelstein auf „Killah“ beinhalten wird. Um die Aufregung noch zu steigern, kündigte Saturday Night Live an, dass Gaga in der Folge vom 8. März eine Doppelrolle als Moderatorin und musikalischer Gast übernehmen wird. Sie wird in dem Special zum 50-jährigen Jubiläum der Show eine Solo-Performance von „Shallow“ abliefern und sich mit Andy Samberg für eine Überraschungsversion von „D**k in a Box“ zusammentun. Mit rekordverdächtigen Streaming-Zahlen, Hits, die die Charts stürmen, und einem großen TV-Auftritt am Horizont, wird Gagas „Mayhem“-Ära eine ihrer bisher größten sein.