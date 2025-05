Lady Gaga ist jetzt nur noch eine Auszeichnung vom EGOT-Status entfernt, nachdem sie einen Sport-Emmy für herausragende Musikregie für ihre Super-Bowl-Performance von „Hold My Hand“ gewonnen hat. Sie sang den Song aus „Top Gun: Maverick“ auf der Bourbon Street in New Orleans mit einem Gospelchor zu Ehren der 14 Menschen, die bei dem Terroranschlag am 1. Januar auf derselben Straße getötet wurden. Der Emmy wurde gemeinsam mit den Produzenten Seth Dudowsky, Bill Richards, Joel Santos, Jesse Weiss, Brad Zager und dem Musikredakteur Joe Nargi vergeben. Ein EGOT ist eine seltene Auszeichnung für Entertainer, die im Laufe ihrer Karriere einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award gewonnen haben. Lady Gaga hat einen Emmy, 14 Grammys und einen Oscar für „Shallow“ aus „A Star Is Born“ gewonnen; sie braucht nur noch einen Tony Award, um den EGOT-Status zu erreichen. Andere EGOT-Gewinner sind Elton John, Whoopi Goldberg, Audrey Hepburn, Rita Moreno, Alan Menken und Andrew Lloyd Webber.