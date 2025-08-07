Lady Gaga führt mit 12 Nominierungen die Liste der Nominierungen für die MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 an, die am 7. September in einer mit Stars besetzten Zeremonie verliehen werden. Bruno Mars folgt mit 11 Nominierungen, Kendrick Lamar mit 10. Sabrina Carpenter und Rosé erhielten jeweils acht Nominierungen, während Ariana Grande und The Weeknd jeweils sieben erhalten haben. Billie Eilish erhielt sechs Nominierungen, während Charli XCX fünf Nominierungen erhielt. Bad Bunny, Miley Cyrus und Ed Sheeran erhielten jeweils vier Nominierungen. In diesem Jahr werden die VMAs zum ersten Mal live zur Hauptsendezeit auf CBS übertragen, neben der traditionellen Ausstrahlung auf MTV und dem Streaming auf Paramount+. Gagas Nominierungen verteilen sich auf ihr Duett mit Bruno Mars, „Die With a Smile“, und ihren Solosong „Abracadabra“ aus „Mayhem“. Es ist das dritte Mal, dass Gaga bei den VMAs die meisten Nominierungen erhält, nachdem sie 2010 mit 13 und 2020 mit neun Nominierungen vorne lag. Zu den neuen Kategorien gehören in diesem Jahr „Bester Country-“ und „Bester Pop-Künstler“, was die Bandbreite der Preisverleihung erweitert.