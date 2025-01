Lady Gaga hat sich endlich zu den Kritiken an 'Joker: Folie à Deux' geäußert. Gaga spielte Lee Quinzel in der Fortsetzung des Superschurken, an der Seite von Joaquin Phoenix und unter der Regie von Todd Phillips. Der erste Film, „Joker“, spielte über 1 Milliarde Dollar an den Kinokassen ein und gewann Oscars für die beste Originalmusik und den besten Schauspieler. Doch die mit Spannung erwartete Fortsetzung enttäuschte Fans und Kritiker. Auf die Frage nach der mäßigen Resonanz auf den Film sagte der Popstar kürzlich in einem Interview mit Elle: „Die Leute mögen manche Dinge einfach nicht“. „So einfach ist das. Und ich denke, um ein Künstler zu sein, muss man bereit sein, dass die Leute es manchmal nicht mögen. Und man macht weiter, auch wenn etwas nicht so ankommt, wie man es sich vorgestellt hat“, so die Sängerin und Schauspielerin. Dies kommt, nachdem Gaga angekündigt hat, dass sie ihr erstes Album in voller Länge seit 2020 mit dem Titel „Mayhem“ veröffentlichen wird. Die „Bad Romance“-Sängerin sagte, das Album handele davon, „deinem eigenen Chaos zu folgen“.