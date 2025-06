Kylie Jenner spricht offen über ihre kosmetischen Eingriffe und hat kürzlich in einem Kommentar zu einem TikTok-Video die Details ihrer Brustimplantate verraten. Als Antwort auf einen Fan teilte sie mit, dass sie sich von Dr. Garth Fisher, dem Chirurgen des Vertrauens ihrer Familie, Silikonimplantate mit einem Durchmesser von 445 cc und einem moderaten Profil, halb unter dem Muskel, einsetzen ließ. Der 'The Kardashians'-Star, jetzt 27, unterzog sich der Operation vor der Geburt ihrer Tochter Stormi, jetzt 7, und hat seitdem gemischte Gefühle über die Entscheidung ausgedrückt. „Ich habe meine Brüste vor Stormi machen lassen, weil ich nicht dachte, dass ich mit 20 ein Kind haben würde. Sie waren noch am Verheilen“, sagte Jenner in einer Folge von „The Kardashians“ aus dem Jahr 2023. „Ich hatte wunderschöne, natürliche Brüste... alles perfekt. Ich wünschte nur, ich hätte sie nie machen lassen.“ Seitdem sie Mutter von Stormi und Aire geworden ist, sagte Jenner, dass sich ihre Perspektive verschoben hat. „Es würde mir das Herz brechen, wenn Stormi mit 19 ihren Körper machen lassen wollte“, sagte sie. „Sie ist das schönste Wesen überhaupt. Ich möchte das beste Beispiel für sie sein. Ich wünschte, ich könnte sie sein und alles anders machen. Ich würde nichts anfassen“, so der Reality-TV-Star. Jenner hat zwar bestätigt, dass sie sich einer Brustvergrößerung und Lippenauffüllung unterzogen hat, aber sie hat Gerüchte über umfangreiche Gesichtsoperationen dementiert. In einem 'Homme Girls'-Interview aus dem Jahr 2023 sagte sie: „Ein großes Fehlurteil über mich ist, dass ich so viele Operationen an meinem Gesicht hatte und dass ich eine unsichere Person war, und das war ich wirklich nicht.“