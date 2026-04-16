Kennt ihr das, wenn ein Song Jahre später wieder auftaucht und die Leute genauer hinhören? Manchmal wirken die Texte dann nicht mehr so ​​wie früher, und selbst die Künstler bemerken das. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von „Grrrls“ im Jahr 2022 reagierte Lizzo auf die Kritik an einem Text, der eine diskriminierende Bezeichnung für Menschen mit Behinderung enthielt. Innerhalb von drei Tagen ersetzte sie den Song durch eine überarbeitete Version und entfernte das Wort komplett. In einem Statement stellte sie klar, dass sie nie jemanden verletzen wollte und räumte ein, welche Wirkung Sprache haben kann, selbst wenn sie unbeabsichtigt ist. Nur wenige Monate später sah sich Beyoncé ähnlicher Kritik wegen der Verwendung derselben Bezeichnung auf ihrem Album „Renaissance“ ausgesetzt. Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Albums im Juli 2022 bestätigte ihr Team, dass die Zeile geändert würde, und fügte hinzu, dass sie nicht verletzend gemeint gewesen sei. Zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung von „Born This Way“ nahm Lady Gaga den Song zum Jubiläum neu auf. Im Rahmen des Projekts überarbeitete Orville Peck den Titelsong und aktualisierte einige Textpassagen, die in die Jahre gekommen waren, insbesondere die veralteten rassistischen Bezüge. Und dann ist da noch „Money for Nothing“, der Hit von Dire Straits aus dem Jahr 1985. Der Song wurde lange wegen einer homophoben Beleidigung kritisiert und sah sich mancherorts sogar einem Radioverbot ausgesetzt. Frontmann Mark Knopfler hat sich seither entschieden, den Text bei Live-Auftritten zu ändern, was den Wandel in der heutigen Wahrnehmung dieser Worte widerspiegelt.