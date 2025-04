Edward Bergers Film 'Konklave' aus dem Jahr 2024 hat nach dem Tod von Papst Franziskus einen sprunghaften Anstieg der Zuschauerzahlen erlebt. Nach Angaben von Luminate sind die Zuschauerzahlen um 283% gestiegen. Der Film mit Ralph Fiennes und Stanley Tucci in den Hauptrollen zeigt die dramatische Auswahl eines neuen Papstes im Vatikan nach dem Tod des fiktiven Papstes. Luminate, das die Zuschauerzahlen von Streaming-Inhalten misst und analysiert, hat festgestellt, dass der Film am Tag nach dem Tod von Papst Franziskus 6,9 Millionen Minuten angesehen wurde. Papst Franziskus starb im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls und weckte damit das Interesse der Öffentlichkeit am Auswahlverfahren für einen Papst. Der Film, in dem auch Isabella Rossellini mitspielt, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Harris aus dem Jahr 2016. Während der Verleihung der SAG Awards, die mit dem Krankenhausaufenthalt des Papstes im Februar 2025 zusammenfiel, betrat Rossellini die Bühne, um ihm „eine schnelle Genesung“ zu wünschen. Nach dem kürzlichen Tod des Papstes haben zahlreiche Prominente ihr Beileid ausgedrückt, indem sie ihm in den sozialen Medien Tribut zollten. Der Filmemacher Martin Scorsese bezeichnete seinen Tod als einen „immensen“ Verlust und nannte ihn einen „bemerkenswerten Menschen“. Die Schauspielerin Gloria Estefan sagte, der verstorbene Papst habe „Herzen und Köpfe geöffnet“ und sei „furchtlos in seiner Führung“ gewesen.