König Charles III. hat offiziell damit begonnen, seinem Bruder Prinz Andrew alle royalen Titel zu entziehen, nachdem dieser weiterhin mit Jeffrey Epstein in Verbindung gebracht wird. Andrew wird künftig nicht mehr als Prinz oder „His Royal Highness“ bezeichnet. Er soll nun unter dem Namen Andrew Mountbatten-Windsor bekannt sein. Laut dem Buckingham Palace heißt es in einer Erklärung: „Seine Majestät hat heute ein formelles Verfahren eingeleitet, um Prinz Andrew Stil, Titel und Ehrungen zu entziehen.“ Zudem soll Andrew aus seiner Residenz, der Royal Lodge in Windsor, ausziehen und in ein Haus auf dem Gelände des Sandringham Estate in Norfolk umziehen. In der Erklärung heißt es weiter: „Diese Maßnahmen gelten als notwendig, ungeachtet der Tatsache, dass er die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen weiterhin bestreitet. Seine Majestäten möchten klarstellen, dass sein Mitgefühl und tiefstes Beileid den Opfern und Überlebenden jeglicher Form von Missbrauch gilt und weiterhin gelten wird.“ Andrew verzichtete Anfang des Monats auf seinen Titel als Herzog von York vor der posthumen Veröffentlichung der Memoiren von Virginia Giuffre. Giuffre, eine der prominentesten Anklägerinnen Epsteins, verklagte Andrew in einem aufsehenerregenden Fall von sexueller Nötigung, der 2022 beigelegt wurde. Sie beging im April 2025 Selbstmord. In einer Erklärung nach dem Verlust seiner Titel sagte Andrew: „Ich habe entschieden, wie ich es immer getan habe, meine Pflicht gegenüber meiner Familie und meinem Land an erste Stelle zu setzen.“ Andrew zog sich 2019 nach einem BBC-Interview über seine Verbindungen zu Epstein von seinen öffentlichen Ämtern zurück. Darin bestritt er, Sex mit Giuffre gehabt zu haben, und sagte, er habe den Kontakt zu Epstein im Jahr 2010 abgebrochen.