Gene Simmons, Bassist der Band KISS, wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er mit seinem Lincoln Navigator SUV in Malibu, Kalifornien, gegen ein geparktes Auto gefahren war. Seine Ehefrau Shannon Tweed bestätigte gegenüber NBC4, dass sich Simmons inzwischen zu Hause erhole. Ein Sprecher der Band teilte mit, Simmons sei „bereits wieder bei der Arbeit“ – nur einen Tag nach dem Unfall. In einem Beitrag auf X dankte Simmons den Fans „für die lieben Wünsche“ und schrieb: „Mir geht es gut. Ich hatte einen kleinen Blechschaden. So etwas passiert.“ Er fügte scherzhaft hinzu: „Besonders für diejenigen unter uns, [die] schreckliche Autofahrer sind. Und das bin ich. Alles ist gut.“ Laut NBC4 erklärte Simmons den Polizeibeamten, dass er möglicherweise ohnmächtig geworden sei oder das Bewusstsein verloren habe, bevor es zum Unfall kam. Tweed vermutete, dass der Unfall möglicherweise mit einer kürzlichen Medikamentenumstellung und Simmons’ Abneigung gegen das Trinken von Wasser, von dem er nun mehr benötigt, zusammenhängt. Simmons wird gemeinsam mit KISS bei der Veranstaltung „KISS Kruise: Landlocked in Vegas“ auftreten, die vom 14. bis 16. November im Virgin Hotels Las Vegas stattfindet.