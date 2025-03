Wie der Buckingham Palast bestätigte, wurde König Charles wegen temporärer Nebenwirkungen seiner laufenden Krebsbehandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Monarch wurde nach einer kurzen Beobachtungszeit entlassen, musste aber geplante Termine in Birmingham absagen. Wie ein Sprecher des Palastes mitteilte, hatte sich Seine Majestät früher am Tag einer planmäßigen Behandlung unterzogen, bei der es zu leichten Komplikationen kam, die eine ärztliche Überwachung erforderlich machten. Obwohl der Vorfall nicht als ernsthaft eingestuft wurde, rieten die Ärzte, die anstehenden Termine vorsichtshalber zu verschieben. Nach seiner Entlassung kehrte der König ins Clarence House zurück und entschuldigte sich bei denjenigen, die von den Änderungen in seinem Terminplan betroffen waren. Quellen des Palastes betonten, dass sich seine Genesung trotz des vorübergehenden Rückschlags weiterhin positiv entwickelt. Seit der Wiederaufnahme seiner öffentlichen Pflichten hat König Charles einen anspruchsvollen Zeitplan eingehalten, der Staatsbesuche und verschiedene Verpflichtungen umfasst. Bei ihm wurde nach der Behandlung einer vergrößerten Prostata eine nicht näher bezeichnete Form von Krebs diagnostiziert, und er unterzog sich einer regulären und kontinuierlichen Behandlung, während er seinen königlichen Verpflichtungen nachkam.