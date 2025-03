König Charles III. hat sich zum ersten Mal seit seinem jüngsten Krankenhausaufenthalt in den sozialen Medien geäußert. Auf Instagram sprach der König den Menschen in Myanmar sein Beileid nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,7 aus, das die Region erschütterte. In dem Posting drückte er sein und Königin Camillas Mitgefühl mit denjenigen aus, die direkt von dem Beben betroffen waren, bei dem über 1.600 Menschen ums Leben kamen. „In dieser schwierigen und herzzerreißenden Zeit senden meine Frau und ich unser tiefstes Mitgefühl an all diejenigen, die durch den Verlust ihrer Angehörigen, ihrer Häuser und ihrer wertvollen Lebensgrundlagen eine tiefe Tragödie erlitten haben“, so König Charles in der Erklärung. Der König, bei dem 2024 eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde, wird derzeit wöchentlich gegen eine nicht näher genannte Form von Krebs behandelt und wurde kürzlich ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er unter den Nebenwirkungen der Behandlung litt. Der 76-Jährige hatte vier öffentliche Auftritte in Birmingham geplant, die er jedoch auf Anraten seiner Ärzte nach seinem Krankenhausaufenthalt absagen musste. Der Buckingham-Palast gab eine Erklärung heraus, in der er die Verschiebungen ankündigte und sich bei denjenigen entschuldigte, die dadurch „Unannehmlichkeiten oder Enttäuschungen erfahren haben“. Der König hofft, sich rechtzeitig für seinen Staatsbesuch in Italien erholen zu können, wo er mit Papst Franziskus zusammentreffen wird.