Die Unterhaltungsbranche hat viele junge Stars erlebt, die früh berühmt wurden, nur um dann viel zu früh aus dem Leben gerissen zu werden. Obwohl ihr Leben viel zu früh endete, wirken ihr Werk und ihr Vermächtnis bis heute nach. Cameron Boyce wurde durch Disney-Projekte wie „Descendants“ und „Jessie“ einem breiten Publikum bekannt. Im Juli 2019 starb er mit nur 20 Jahren. Seine Familie teilte dem People-Magazin damals mit, sein Tod sei „auf einen Krampfanfall infolge einer bestehenden Erkrankung zurückzuführen, und diese Erkrankung war Epilepsie“. Zu seinem Gedenken wurde später die Cameron Boyce Foundation gegründet, um die Epilepsieforschung und die ihm wichtigen Anliegen zu unterstützen. Auch Aaron Carter erlangte bereits als Kind Berühmtheit. Er veröffentlichte sein Debütalbum mit nur 10 Jahren und tourte mit Größen wie den Backstreet Boys und Britney Spears. Als Erwachsener sprach er offen über seine psychische Gesundheit. In einer Folge der Sendung „The Doctors“ aus dem Jahr 2019 enthüllte er: „Die offizielle Diagnose lautet: multiple Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie, akute Angststörung; ich bin manisch-depressiv.“ Carter starb leider im November 2022 im Alter von 34 Jahren. Seine Todesursache wurde später mit Ertrinken in Verbindung gebracht, nachdem er Difluorethan eingeatmet und Alprazolam, besser bekannt als Xanax, eingenommen hatte. Kevin Clark, der vor allem für seine Rolle als Schlagzeuger Freddy Jones in dem Hitfilm „School of Rock“ aus dem Jahr 2003 bekannt war, starb 2021 im Alter von 32 Jahren tragischerweise, nachdem er in Chicago von einem Auto angefahren worden war. Nach seinem Tod schrieb sein Schauspielkollege Jack Black auf Instagram: „Schreckliche Nachricht. Kevin ist von uns gegangen. Viel zu früh. Ein wundervoller Mensch. So viele schöne Erinnerungen. Ich bin untröstlich.“ Corey Haim wurde in den 1980er-Jahren mit Filmen wie „Firstborn“, „The Lost Boys“ und „License to Drive“ berühmt. Zusammen mit seinem engen Freund Corey Feldman bildete er das Duo, bekannt als die „Two Coreys“, das in mehreren Filmen und später in einer Reality-Serie über ihren Kampf gegen die Drogensucht mitwirkte. Haim verstarb leider 2010 im Alter von nur 38 Jahren an einer Lungenentzündung.