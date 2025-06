Kim Kardashian soll die Bösewichtin im kommenden „Bratz“-Live-Action-Film von Amazon MGM spielen, von dem das Unternehmen hofft, dass er der nächste Blockbuster in Barbie-Größe wird. Amazon MGM hat den Bieterwettstreit um die Rechte gewonnen, aber über die Handlung und die Besetzung der Rolle von Kardashian wird noch nichts verraten. Charlie Polinger und Lucy McKendrick schreiben das Drehbuch, während Kardashian neben Erik Feig, Julia Hammer und anderen als Produzentin fungiert. Isaac Larian von MGA Entertainment wird als ausführender Produzent fungieren. Sein Unternehmen brachte 2001 die Bratz-Puppen auf den Markt. Nach dem 1,44-Milliarden-Dollar-Erfolg von „Barbie“ verfilmen die Studios nun auch Spielzeug wie Hot Wheels, Barney und Polly Pocket. Bratz hat über 200 Millionen Puppen verkauft und ist nach Angaben von Amazon MGM die beliebteste Spielzeugmarke in den sozialen Medien. Die Gründerin von Skims hat kürzlich in „American Horror Story“ an der Seite von Emma Roberts mitgespielt und in zwei „PAW Patrol“-Filmen den Figuren ihre Stimme verliehen. Als Nächstes wird sie in der Netflix-Serie „The Fifth Wheel“ und in Ryan Murphys „All Is Fair“ zu sehen sein, womit sie ihre Arbeit an Drehbüchern fortsetzt.