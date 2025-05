Kim Kardashian feierte den Abschluss ihres Jurastudiums nach 6 Jahren mit einer kleinen Abschlussfeier und einem Mittagessen mit ihrer Familie. „Ihr alle seid mit mir auf dieser Reise gewesen“, sagte Kim zu den Gästen in einem Video von der Veranstaltung, das in den sozialen Medien geteilt wurde. In einer Instagram-Story teilte Kim ein Foto ihres verstorbenen Vaters Robert Kardashian, eines Anwalts, der OJ Simpson während seines vielbeachteten Mordprozesses 1995 verteidigte. In einem GQ-Interview aus dem Jahr 2023 erinnerte sie sich daran, wie ihr Vater sie und ihre Schwester Kourtney aus der Schule nahm, um zu dem Prozess zu gehen, da er wollte, dass sie „ein Stück Geschichte miterleben“. Der Reality-TV-Star hat 2021 die kalifornische „Baby Bar“ bestanden und plant Berichten zufolge, die vollständige Anwaltsprüfung abzulegen, um praktizierende Anwältin zu werden. Sie hat sich auch für eine Reform der Strafjustiz eingesetzt und dazu beigetragen, dass mehrere Personen begnadigt wurden, indem sie deren Fälle öffentlich machte und mit politischen Persönlichkeiten in Kontakt trat. Sie wird die Hauptrolle in Ryan Murphys Rechtsdrama „All's Fair“ übernehmen, in dem sie eine hochkarätige Scheidungsanwältin in einer reinen Frauenkanzlei spielen wird.