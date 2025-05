Kim Kardashian wurde gesehen, wie sie einen Sicherheitsmann anschnauzte, nachdem er auf dem Weg zur Met Gala 2025 über ihr Kleid gestolpert war. Als sie das Ritz-Carlton in New York mit ihrer Tochter North West verließ, wurde Kardashian in einem Moment festgehalten, der sich in den sozialen Medien schnell verbreitete. Als die beiden unter dem Beifall der Fans und dem Blitzlichtgewitter der Kameras aus dem Haus traten, stolperte ein Bodyguard versehentlich über die lange Schleppe von Kardashians Outfit. Durch den Stolperer blieb Kardashian plötzlich stehen und wandte sich dem Mann zu, wobei ihr Gesichtsausdruck teilweise von einem breitkrempigen Hut verdeckt wurde. „Können Sie nicht aufpassen, wo Sie hintreten?“, soll sie laut der Lippenlese-Expertin Nicola Hickling gesagt haben. Kurz darauf stieg Kardashian in ein Auto, um zum Metropolitan Museum of Art zu fahren, wo der rote Teppich für den Abend vorbereitet war. Sie trug ein maßgeschneidertes Chrome Hearts-Lederkorsett und einen Rock, der dem Dresscode der Met Gala „Tailored for You“ entsprach.