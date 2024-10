Kesha sagt, sie habe einen 10-Jahres-Plan, um die Musikindustrie zu „demontieren“ und sicherzustellen, dass keine anderen Künstler so benutzt werden wie sie. Die 'Tik Tok'-Sängerin hat inzwischen die Gründung ihres eigenen Labels Kesha Records angekündigt. Im Gespräch mit Elle sagte Kesha: „Die Musikindustrie sollte f****** Angst vor mir haben“. „Ich bin dabei, ein paar große Schritte zu machen und diesen Sch*** zu verändern. Ich will sie wirklich Stück für Stück auseinandernehmen und Licht in jede Ecke bringen. Ich hoffe, dass mein Vermächtnis darin besteht, dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder jemandem passiert“, sagte Kesha. Für ihren 10-Jahres-Plan plant die Musikerin, verdächtige Vertragsbedingungen zu verhindern, die die Rechte, das Bildnis und die Liedtexte auf ewig einfordern. Kesha glaubt nicht daran, dass „irgendjemand, irgendetwas, auf irgendeiner Ebene, in irgendeinem Geschäft, auf ewig Eigentümer von irgendetwas sein kann“. Als die Sängerin 18 Jahre alt war, unterzeichnete sie 2005 einen Vertrag über sechs Alben mit dem Produzenten Dr. Luke. In den letzten zehn Jahren kämpfte Kesha gegen Dr. Luke mit Klagen wegen emotionaler Belastung, sexueller Belästigung und Missbrauch. Die beiden einigten sich außergerichtlich und Ende letzten Jahres wurde Kesha von ihren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Produzenten und Kemosabe Records befreit.