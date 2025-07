Sean „Diddy“ Combs wurde in zwei Anklagepunkten für schuldig befunden, in drei anderen jedoch freigesprochen, was eine Reihe von Reaktionen von Prominenten nach sich zog. In einem X-Post kurz nach der Urteilsverkündung schrieb die Sängerin Kesha: „Cassie, ich glaube dir. Ich liebe dich. Deine Stärke ist ein Leuchtfeuer für jeden Überlebenden“. Cassie Ventura, die Ex-Freundin von Combs, war eine zentrale Zeugin, die aussagte, dass er sie über mehrere Jahre ihrer Beziehung vergewaltigt, missbraucht und mit Drogen gehandelt hat. Combs wurde der Beförderung zur Prostitution für schuldig befunden, aber von den Vorwürfen der Erpressung und des Sexhandels, die Ventura und andere ungenannte Frauen betrafen, freigesprochen. 50 Cent, ein langjähriger Rivale, postete auf Instagram: „Diddy schlägt die (RICO-Anklage), dieser Junge ist ein böser Mann!“ neben einem von KI generierten Bild, das den Rapper verspottet. Aubrey O'Day, ein ehemaliges Mitglied von Combs' Girlgroup Danity Kane, sagte, dass das Gerichtsurteil sie „körperlich krank“ gemacht habe und drückte ihre Trauer um Cassie aus. „Es ist herzzerreißend zu sehen, wie viele Leben durch ihre Erfahrungen mit Sean Combs beeinflusst wurden - nur damit diese Geschichten in den Augen der Geschworenen zu kurz kommen. Ich kann nur hoffen, dass diese Geschworenen niemals mit ansehen müssen, wie jemand, den sie lieben, das durchmacht, was so viele Überlebende beschrieben haben“, so Aubrey O'Day. Die Komikerin Rosie O'Donnell kritisierte die Entscheidung in einem Instagram-Post und schrieb: „Sie denken einfach, dass Frauen bleiben, weil was? Geld - Ruhm - „sie lieben den Missbrauch“... Diese Entscheidung hat mich wütend gemacht.“ Die Schauspielerin Rosanna Arquette sagte,„ihr Herz breche für die tapferen Überlebenden zusätzlich zu einem bereits gebrocheneren Herzen“.