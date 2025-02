Der Kensington Palast hat eine Erklärung veröffentlicht, um seine Politik bezüglich der Veröffentlichung von Details über Kate Middletons Kleidung zu verdeutlichen, nachdem ein Artikel in der Sunday Times zu Diskussionen geführt hatte. In dem Artikel wurde eine königliche Quelle zitiert, die behauptete, Middleton wolle, dass „der Fokus auf den wirklich wichtigen Themen, den Menschen und den Ursachen liegt, die sie ins Rampenlicht stellt“ und nicht auf ihrer Kleidung. Ein Sprecher des Kensington Palastes stellte klar, dass die Kommentare in dem Artikel nicht von der Prinzessin selbst stammten und dass es keine Änderung in der Vorgehensweise bei der Bekanntgabe von Details über ihre Outfits gegeben habe. Der Artikel in der Sunday Times löste eine hitzige Debatte aus. Viele argumentierten, dass Middletons Stilwahl eine wichtige Rolle dabei spielt, britische Designer ins Rampenlicht zu rücken und die Modeindustrie zu unterstützen. Kritiker meinten auch, dass ihre Modeauswahl eine Hommage an Prinzessin Diana und Königin Elizabeth sei und eine wichtige Verbindung zur Öffentlichkeit darstelle. Seit Jahren gibt der Palast selektiv Details über Middletons Outfits bekannt, was Modebegeisterte dazu veranlasst, ihre Looks aufzuspüren und zu teilen. So trug Middleton bei ihrem jüngsten Besuch in einem Gefängnis angeblich einen Blazé Milano-Mantel, Gianvito Rossi-Stiefel und alte Katherine James-Perlenohrringe. Die Kontroverse folgt auf die kürzliche Rückkehr der Prinzessin von Wales in die Öffentlichkeit, nachdem sie sich einer Krebsbehandlung unterzogen hatte.