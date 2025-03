Kendrick Lamars historische Super Bowl Halftime Show hat eine Kontroverse ausgelöst: 125 offizielle Beschwerden wurden bei der FCC (Federal Communications Commission) eingereicht. Viele Zuschauer störten sich an seinen Texten und seiner Choreografie und bezeichneten sie als „provokant“ und unangemessen für eine Familienveranstaltung. Lamar trug Stücke aus seinem neuesten Album GNX und seiner Diskografie vor, darunter eine zensierte Version von Not Like Us, seinem viralen Drake-Diss. In einigen Beschwerden wurde die Show als „spalterisch“ und „voller Profanität“ kritisiert, während andere die fehlende Vielfalt bemängelten und das Fehlen weißer Interpreten in Frage stellten. Auch der kurze Auftritt von Serena Williams stieß auf Kritik: In einer Beschwerde wurde ihr vorgeworfen, mit ihren Tanzbewegungen „Gang-Zugehörigkeit“ zu fördern. Andere äußerten ihre Enttäuschung über die vermeintlich politischen und sozialen Themen des Auftritts und forderten, dass zukünftige Halbzeitshows „familienfreundlicher“ sein sollten. Trotz der Kritik wurde Lamars Show zur meistgesehenen Super-Bowl-Halbzeitshow der Geschichte.