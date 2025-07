Kelly Osbourne hat Gerüchte über den Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne zurückgewiesen, nachdem ein von einer künstlichen Intelligenz generiertes Video aufgetaucht war, das seine Stimme nachahmt. In einem Instagram-Post schrieb Kelly: „Es hat eine Stimme wie als wäre mein Vater David Attenborough... und es fängt an zu sagen, "Ich brauche keinen Arzt, der mir sagt, dass ich sterben werde".“ „Was zum Teufel ist los mit euch Leuten? Warum solltet ihr eure Zeit damit verbringen, so ein Video zu machen? Ja, er hat Parkinson, und ja, seine Mobilität ist völlig anders als früher, aber er stirbt nicht“, so Kelly Osbourne. Kelly Osbourne sprach auch die Kommentare ihrer Mutter Sharon Osbourne über einen Selbstmordpakt mit Ozzy an, die sie als aufmerksamkeitsheischend abtat. „Das war Blödsinn, den meine Mutter einmal gesagt hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen“, sagte sie und bestritt, dass es einen echten Plan zwischen ihren Eltern gab. Sharon hatte zuvor enthüllt, dass sie und Ozzy darüber sprachen, sich in eine Klinik für assistierten Suizid in der Schweiz zu begeben, wenn sie an einem schweren geistigen Verfall leiden würden. Ozzy, 76, wurde 2019 mit Parkinson diagnostiziert und musste sich bereits größeren Operationen an Hals und Rücken unterziehen. Der Metal-Pionier hat sich kürzlich für ein Abschiedskonzert mit Black Sabbath wiedervereinigt und verriet, dass er noch einmal auftreten möchte, „ohne umzufallen.“