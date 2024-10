Die Sängerin Katy Perry wurde am 25. Oktober 40 Jahre alt und hat ihr halbes Leben der Musik gewidmet. Im Alter von 17 Jahren veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Katy Hudson“, das sich auf Gospelmusik konzentrierte und Themen des Glaubens und der Hingabe behandelte. Mit dem Album „One of the Boys“ (2008), das den Hit „I Kissed a Girl“ enthält, wandte sich Perry von der Religion ab. Das Interesse an Perry wuchs, insbesondere mit Hits wie „Hot N Cold“ und „Thinking of You“. Im Jahr 2010 veröffentlichte Perry das Album „Teenage Dream“, das sie mit Singles wie „Firework“, „California Gurls“ und „Last Friday Night (T.G.I.F.)“ zum Popstar machte. Ihr Auftritt bei der Halbzeitshow des Super Bowl im Februar 2015 erregte große Aufmerksamkeit und beinhaltete Songs aus ihrem Album „PRISM“ (2013). Das Musikvideo zum Song „Roar“ ist mit 4 Milliarden Aufrufen Perrys meistgesehenes auf YouTube. Mit der Veröffentlichung ihres Albums „Witness“ im Juni 2017 wuchs das Interesse erneut, aber ihre Popularität hielt nicht an. Im September 2024 veröffentlichte sie „143“, zeitgleich mit ihrem Auftritt als Headliner bei Rock in Rio, ihr erstes Album nach einer vierjährigen Auszeit.