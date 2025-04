Popstar Katy Perry scheint auf die Kritik an ihr nach dem umstrittenen Blue-Origin-Raumflug reagiert zu haben. Perry trat im Rahmen ihrer „Lifetimes Tour“ in Mexiko-Stadt auf, wo sie einen silbernen Metallbody mit Weltraummotiven trug, während sie Bewegungen von ihrer Reise nachstellte. Die 40-Jährige soll sich an das Publikum gewandt und gefragt haben: „Hat irgendjemand jemals eure Träume als verrückt bezeichnet?“ Die „Fireworks“-Sängerin bat dann zwei männliche Fans auf die Bühne und erklärte dem Publikum, dass sie die beiden Männer ausgewählt habe, weil ihre Outfits ihre „aktuellste Zeitlinie“ widerspiegelten. Perry und fünf weitere Mitglieder der Blue Origin-Crew sahen sich nach dem rund 11-minütigen Flug heftigen Reaktionen ausgesetzt, die von Nutzern sozialer Medien und Prominenten geäußert wurden. Zu denjenigen, die die Reise kritisierten, gehörte das Model und die Schauspielerin Emily Ratajkowski, die auf der Plattform TikTok mitteilte, dass sie von dem Flug „angewidert“ sei. Nach der Landung auf der Erde schwärmte Perry von der Reise und sagte, dass sie sich „super mit dem Leben verbunden“ fühle, was einige Social-Media-Nutzer aufgrund der Auswirkungen der Reise auf die Umwelt als heuchlerisch bezeichneten. Perrys Antwort kam kurz nachdem CBS Mornings-Moderatorin Gayle King in einem Interview mit Extra auf die Kritik einging und sagte, sie sei „eine von diesen Leuten“ gewesen, bevor sie „gebildet“ wurde. Die Verlobte des Blue-Origin-Besitzers, Milliardär Jeff Bezos, reagierte ebenfalls auf die Kritik und sagte dem People-Magazin, dass sie sich „wirklich aufregt“, wenn die Leute das Projekt kritisieren.