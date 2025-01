Karla Sofía Gascón hat Geschichte geschrieben: Sie ist die erste offen transsexuelle Schauspielerin, die für einen Oscar nominiert wurde. Die 52-jährige Gascón erhielt eine Nominierung als beste Schauspielerin für ihre Rolle in „Emilia Pérez“, einem Film über eine Kartellchefin, die sich von einem Mann in eine Frau verwandelt, um rachsüchtigen Verbrechern zu entkommen. Zuvor hatte Gascón bei den Filmfestspielen von Cannes 2024 den Preis für die beste Darstellerin gewonnen, den sie sich mit ihren Co-Stars Selena Gomez, Adriana Paz und Zoe Saldaña teilte. Damit war sie die erste offen transsexuelle Darstellerin, die in Cannes einen wichtigen Preis gewann. Nach den Filmfestspielen von Cannes und den Golden Globes nominierten auch die BAFTAs die Transgender-Darstellerin in der Kategorie Beste Schauspielerin. Emilia Pérez“ erhielt bemerkenswerte 13 Oscar-Nominierungen, allen voran für den besten Film, die beste Regie, die beste Nebendarstellerin und die beste Filmmusik. „Der Brutalist“ und „Wicked“ folgen dicht dahinter mit jeweils 10 Nominierungen.