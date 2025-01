Der „Emilia Pérez“-Star Karla Sofía Gascón sieht sich in den sozialen Medien mit Gegenreaktionen konfrontiert, nachdem mehrere Posts von ihrem X-Account über Muslime, George Floyd und Vielfalt bei den Oscars wieder aufgetaucht sind. Gascón schrieb kürzlich Geschichte, als sie als erste offen transsexuelle Person für einen Oscar in einer Schauspielkategorie nominiert wurde. Die Journalistin Sarah Hagi wies kürzlich auf mehrere Posts hin, die die Schauspielerin zwischen 2020 und 2021 veröffentlichte. „Der Islam ist wundervoll, ohne jeden Machismo. Frauen werden respektiert, und wenn sie so respektiert werden, haben sie ein kleines viereckiges Loch im Gesicht, damit ihre Augen und ihr Mund sichtbar sind, aber nur, wenn sie sich benehmen. Obwohl sie sich zu ihrem eigenen Vergnügen so anziehen. Wie DEEPLY DISGUSTING OF HUMANITY“, schrieb die Oscar-Nominierte in einem Post von 2020 X. In einem anderen Posting äußerte sie sich besorgt über die Anzahl der Frauen in der Schule ihrer Tochter, die Kopfbedeckungen tragen, und schlug vor, dass die Schule mit dem Arabischunterricht beginnen sollte. Die 52-Jährige schrieb auch mehrere Beiträge über George Floyd, nachdem er von einem Polizisten getötet worden war, und nannte ihn einen „drogensüchtigen Betrüger“. In einem Posting nach der Oscar-Verleihung 2021 sagte Gascon, sie sei sich nicht sicher, ob sie „ein afro-koreanisches Festival, eine Black-Lives-Matter-Demonstration oder den 8M [Frauenstreik] beobachtet“. Gascon hat inzwischen eine Erklärung veröffentlicht, in der sie sich für ihre früheren Äußerungen entschuldigt: „Ich möchte die Diskussion über meine früheren Social-Media-Beiträge, die Verletzungen verursacht haben, anerkennen.“ Sie erklärte: „Als Angehörige einer marginalisierten Gemeinschaft kenne ich dieses Leiden nur zu gut und es tut mir zutiefst leid für diejenigen, denen ich Schmerz bereitet habe.“