Kanye Wests neuer Song „Heil Hitler“ wurde von den großen Streaming-Diensten entfernt, nachdem er als Verherrlichung Adolf Hitlers verurteilt worden war. In dem Lied, das am Tag der Befreiung veröffentlicht wurde, rappt West „Heil Hitler“ und zeigt eine Gruppe, die den Satz zusammen mit einer Audioaufnahme von Hitlers Rede skandiert. Spotify und SoundCloud haben den Song gesperrt, obwohl er weiterhin auf X verfügbar ist, wo er über 8 Millionen Mal angehört wurde. Die jüdische Menschenrechtsgruppe Simon Wiesenthal Center bezeichnete den Song als „reine Hassrede“ und behauptete, er stehe „ganz im Einklang mit den verabscheuungswürdigen Botschaften, die wir jetzt von West erwarten“. Die Veröffentlichung folgt auf Wests Posting vom Februar auf X, in dem er erklärte: „Ich bin ein Nazi ... Ich liebe Hitler“, was ebenfalls für große Empörung sorgte. West hat auch Waren mit Hakenkreuzmotiven produziert und sagte zuvor, er würde „jüdische Menschen zu Tode prügeln“. Adidas beendete seine Yeezy-Partnerschaft im Jahr 2022, was West Millionen kostete, nachdem seine antisemitischen Äußerungen weltweite Reaktionen ausgelöst hatten.